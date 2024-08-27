Украина отказалась от продления договора о транзите газа из России

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Украина не намерена продлевать транзитный договор с Россией по газу, срок действия которого истекает в конце 2024 года, в случае запроса из Европы готова обсуждать транзит газа других поставщиков через свою газотранспортную систему, заявил президент Владимир Зеленский.

«Договор с Россией никто продлевать не будет, на этом поставлена точка. Что касается транзита газа от других компаний, то, если будет продолжаться запрос некоторых наших европейских коллег, будем рассматривать их просьбу», – цитируют во вторник украинские СМИ заявление Зеленского на пресс-конференции в Киеве.