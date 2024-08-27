Фредерик Бело – «Минвалу»: «Пока Павел Дуров не обращался ко мне»

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После комментария ареста во Франции основателя Telegram, данного агентству ТАСС французским адвокатом Фредериком Бело, российские СМИ назвали его адвокатом Павла Дурова.

Напомним, что 25 августа Фредерик Бело заявил, что обвинения в адрес арестованного в Париже основателя мессенджера Telegram Павла Дурова будут предъявлены после допроса у следственного судьи.

«Следователи Национального управления по борьбе с финансовыми преступлениями, действующего при Таможенной службе, задержали Дурова. В ближайшее время он предстанет перед следственным судьей для возможного предъявления обвинений», — отметил юрист.

По словам Бело, обвинения Дурову могут быть предъявлены по подозрению в правонарушениях, связанных с терроризмом, наркотрафиком, отмыванием денег и мошенничеством.

Между тем Minval.az связался с самим адвокатом, полагая, что он представляет интересы Дурова, однако выяснилось, что это не так.

«Пока Павел Дуров не обращался ко мне за защитой, поэтому я не могу комментировать его арест. Двумя днями ранее я высказал свое мнение по данному поводу ТАСС, после чего журналисты ошибочно предположили, что он является моим подзащитным. Как только Дуров обратится ко мне, вы узнаете об этом», – сказал адвокат.

Фредерик Бело – известен тем, что представляет интересы российских клиентов во Франции. В частности, ему удалось добиться освобождения российской теннисистки Яны Сизиковой, которую обвинили в проведении договорного матча.

Рамелла Ибрагимхалилова