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Фредерик Бело – «Минвалу»: «Пока Павел Дуров не обращался ко мне»

Фредерик Бело - «Минвалу»: «Пока Павел Дуров не обращался ко мне»

После комментария ареста во Франции основателя Telegram, данного агентству ТАСС французским адвокатом Фредериком Бело, российские СМИ назвали его адвокатом Павла Дурова.      

Напомним, что 25 августа Фредерик Бело заявил, что обвинения в адрес арестованного в Париже основателя мессенджера Telegram Павла Дурова будут предъявлены после допроса у следственного судьи.

«Следователи Национального управления по борьбе с финансовыми преступлениями, действующего при Таможенной службе, задержали Дурова. В ближайшее время он предстанет перед следственным судьей для возможного предъявления обвинений», — отметил юрист.

По словам Бело, обвинения Дурову могут быть предъявлены по подозрению в правонарушениях, связанных с терроризмом, наркотрафиком, отмыванием денег и мошенничеством.

Между тем Minval.az связался с самим адвокатом, полагая, что он представляет интересы Дурова, однако выяснилось, что это не так.

«Пока Павел Дуров не обращался ко мне за защитой, поэтому я не могу комментировать его арест. Двумя днями ранее я высказал свое мнение по данному поводу ТАСС, после чего журналисты ошибочно предположили, что он является моим подзащитным. Как только Дуров обратится ко мне, вы узнаете об этом», – сказал адвокат.

Фредерик Бело – известен тем, что представляет интересы российских клиентов во Франции. В частности, ему удалось добиться освобождения российской теннисистки Яны Сизиковой, которую обвинили в проведении договорного матча.

Рамелла Ибрагимхалилова

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