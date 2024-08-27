Путин поздравил Мехрибан Алиеву

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Президент России Владимир Путин направил поздравительное письмо первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой по случаю дня рождения.

«Уважаемая Мехрибан Арифовна,

От души поздравляю Вас с Днем рождения.

Вы по праву пользуетесь высоким авторитетом среди соотечественников и за рубежом. В России ценят Ваш личный вклад в упрочение союзнических отношений между нашими странами, взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных сферах.

Тепло вспоминаю наше недавнее общение в Баку. Искренне желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности. Прошу передать сердечный привет Ильхаму Гейдаровичу и всем членам Вашей семьи», – говорится в письме.