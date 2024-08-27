Зеленский сообщил, что представит план победы Украины Харрис и Трампу

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Президент Владимир Зеленский заявил, что представит подготовленный план победы Украины президенту США Джо Байдену в сентябре, а также передаст его кандидатам в президенты США.

«План победы Украины. Не уверен, что могу раскрыть все детали. Одно из направлений – это Курщина, часть которого уже реализована. Второе – стратегическая роль Украины в глобальной безопасности. Третье – мощный пакет для принуждения России к завершению войны дипломатическим путем. Четвертое – экономическое направление. О деталях говорить пока не буду, но план уже подготовлен.

Считаю справедливым, что сначала представлю этот план президенту США. От его решения зависит успех этого плана, получим ли мы необходимую поддержку… В сентябре планирую обсудить его с Байденом на встрече. Также считаю правильным передать этот план и Камале Харрис, и Дональду Трампу, поскольку не знаем, кто станет следующим президентом США. Но очень хочется, чтобы этот план был реализован», – сказал он в разговоре с журналистами.