Парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций за 4 года

142 Просмотров

С октября 2020 по май 2024 года в парламенте Нидерландов было принято 26 откровенно провокационных антиазербайджанских резолюций, заявил в интервью Report посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев.

«Правительству [Нидерландов] было задано свыше 200 вопросов в аналогичном [антиазербайджанском] духе. Ни одна страна в нидерландском парламенте не пользуется таким «вниманием» как Азербайджан», – рассказал он.

По словам посла, запросы формируются армянской стороной, которая выходит на нидерландских депутатов, как правило из христианских или крайне правых партий, и просят «осудить» Азербайджан, поддержать «многострадальную христианскую Армению» в ее противостоянии с «коварным и хорошо вооруженным мусульманским Азербайджаном».

«Отмечу при этом, что большинство депутатов настолько заражены вирусом азербайджанофобии, что особо уговаривать их не приходится – они готовы использовать любой повод для атаки на нашу страну», – добавил Мустафаев.