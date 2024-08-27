Лукашенко встал на сторону Франции

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не осуждает действия французских властей в отношении сооснователя Telegram Павла Дурова.

«Видели вчера во Франции, как лучше. И я их не осуждаю. Они правильно поступают. Дуровы – не Дуровы… Виноват – иди отвечай», – отметил Лукашенко, выступая на Республиканском педагогическом совете. Слова президента приводит агентство БелТА.

«Только к нам зачем предъявлять претензии, когда мы начинаем себя защищать такими же методами, как они?» – спросил Лукашенко.