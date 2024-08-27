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Нарышкин заявил, что Россия хочет помешать попыткам цветной революции в Грузии

Нарышкин заявил, что Россия хочет помешать попыткам цветной революции в Грузии

Россия хотела бы предотвратить попытки цветной революции в Грузии, публикуя имеющиеся на этот счет разведданные.

Об этом заявил ТАСС директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, комментируя опубликованное накануне службой предупреждение.

«Тот факт, что СВР предавала гласности информацию, которую [мы] добывали и добываем о враждебной деятельности не только западных спецслужб, но и государственных органов, таких как Госдеп США – это мы делаем для того, чтобы внести свой вклад в предотвращение попыток проведения «цветной революции» в Грузии», – отметил он.

Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки России опубликовало сообщение, где отмечалось, что США готовятся устроить «тбилисский майдан», чтобы не допустить победу партии «Грузинская мечта» на парламентских выборах 26 октября.

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