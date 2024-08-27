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Во Франции готовится протест против Макрона

Во Франции готовится протест против Макрона

Левая партия «Неподчинившаяся Франция» призывает к массовым демонстрациям против политики президента Франции Эмманюэля Макрона и его решения отклонить предложение коалиции левых партий по формированию нового правительства.

Соответствующее заявление распространила пресс-служба партии, передает ТАСС.

«7 сентября по призыву молодежи большая мобилизация против переворота Макрона. Президент подверг демократию большой опасности, отвергнув результаты голосования и правительство «Нового народного фронта». В связи с крайне тяжелой ситуацией мы призываем французское общество дать решительный ответ», – говорится в заявлении партии.

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