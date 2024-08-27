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Песков рассказал, очистил ли он историю сообщений в мессенджере Telegram

Песков рассказал, очистил ли он историю сообщений в мессенджере Telegram

Сотрудникам Кремля не давали рекомендаций чистить историю сообщений в мессенджере Telegram на фоне ареста Павла Дурова.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Газеты.Ru». Он также заявил, что в АП РФ не пользуются никакими мессенджерами.

«Чистить переписки — это полная глупость. Второе — государственные служащие по идее не должны использовать в служебных целях мессенджеры, ибо ни один мессенджер не является надежным с точки зрения информационной безопасности. И Telegram тоже. Поэтому мы в администрации в служебных целях ни один мессенджер не используем. Потому что это было бы просто нарушением служебных правил и служебной этики. Поэтому естественно никто никого ничего чистить не призывает», — сказал Песков.

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