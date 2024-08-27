ВСУ захватили 100 населенных пунктов в Курской области и взяли в плен 600 российских солдат |
Лавров: Россия уточняет свою ядерную доктрину |
500 бойцов ВСУ прорвались через границу с Белгородской областью России, идут бои (обновлено) |
Идеолог Кремля назвал цель визита Дурова в Баку |
Иванишвили предложил сделать православие государственной религией Грузии |
Россия вторые сутки кошмарит Украину массированными ударами |
Рой «Шахедов» вошел в воздушное пространство Беларуси |
Цукерберг признался, что Facebook под давлением Байдена цензурировал контент |
Ливия приостановила нефтедобычу |
Главное Мир

В WhatsApp появилась новая полезная функция

В WhatsApp появилась новая полезная функция

Разработчики мессенджера WhatsApp внедрили новые функции в работе видеозвонков. Они касаются возможности подкорректировать свою внешность, фон и качество общего изображения прямо во время сеанса связи, передает WABetaInfo.

Новый инструмент позволяет пользователям размывать фон во время видеозвонка, чтобы не было видно окружение, либо вовсе заменить его одним из предустановленных WhatsApp фонов.

Также можно «подкрутить» поярче общее изображение и добавить нужный цвет в передаваемое онлайн-видео. Собственную внешность тоже можно отредактировать:

«Режим ретуши действует как тонкий фильтр, сглаживая недостатки кожи и придавая пользователям более изысканный вид во время видеозвонков. Эта опция идеально подходит тем, кто хочет хорошо выглядеть во время важных звонков без необходимости профессионального освещения. Также таким образом можно сделать веселее и приятнее повседневные разговоры», – говорится в статье.

Новая опция заявлена в рамках последнего обновления для пользователей мессенджера на устройствах с операционной системой iOS, месяцем ранее такую возможность WhatsApp предоставил владельцам аппаратов на Android.

Теги:
Из этой рубрики
Лавров озвучил новую версию ареста Дурова
Мир

Лавров озвучил новую версию ареста Дурова

2024/08/27, 15:59
Лукашенко встал на сторону Франции
Мир

Лукашенко встал на сторону Франции

2024/08/27, 15:33
Нарышкин заявил, что Россия хочет помешать попыткам цветной революции в Грузии
Мир

Нарышкин заявил, что Россия хочет помешать попыткам цветной революции в Грузии

2024/08/27, 15:05
ВСУ захватили 100 населенных пунктов в Курской области и взяли в плен 600 российских солдат
Мир

ВСУ захватили 100 населенных пунктов в Курской области и взяли в плен 600 российских солдат

2024/08/27, 14:58
Хаменеи о задержании Дурова: Французы принимают чью-то сторону, сажают в тюрьму и грозят 20-летним сроком
Мир

Хаменеи о задержании Дурова: Французы принимают чью-то сторону, сажают в тюрьму и грозят 20-летним сроком

2024/08/27, 14:45
Во Франции готовится протест против Макрона
Мир

Во Франции готовится протест против Макрона

2024/08/27, 14:10
Песков рассказал, очистил ли он историю сообщений в мессенджере Telegram
Мир

Песков рассказал, очистил ли он историю сообщений в мессенджере Telegram

2024/08/27, 13:56
В WhatsApp появилась новая полезная функция
Мир

В WhatsApp появилась новая полезная функция

2024/08/27, 13:34
Нарышкин рассчитывает, что Дуров не выдаст Западу чувствительную информацию
Мир

Нарышкин рассчитывает, что Дуров не выдаст Западу чувствительную информацию

2024/08/27, 13:25