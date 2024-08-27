Нарышкин рассчитывает, что Дуров не выдаст Западу чувствительную информацию

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Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассчитывает, что задержанный во Франции основатель Telegram Павел Дуров не передаст западным спецслужбам чувствительную информацию.

«Я очень рассчитываю, что он этого не допустит», — отметил он.

Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже 24 августа. Ему предъявлено обвинение в 12 преступлениях, в том числе в отказе от сотрудничества по вопросам финансовых и киберпреступлений в Telegram. Наблюдатели считают, что последнее – основная причина задержания Дурова.