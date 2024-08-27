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Нарышкин рассчитывает, что Дуров не выдаст Западу чувствительную информацию

Нарышкин рассчитывает, что Дуров не выдаст Западу чувствительную информацию

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассчитывает, что задержанный во Франции основатель Telegram Павел Дуров не передаст западным спецслужбам чувствительную информацию.

«Я очень рассчитываю, что он этого не допустит», — отметил он.

Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже 24 августа. Ему предъявлено обвинение в 12 преступлениях, в том числе в отказе от сотрудничества по вопросам финансовых и киберпреступлений в Telegram. Наблюдатели считают, что последнее – основная причина задержания Дурова.

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