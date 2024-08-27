Кремль подтвердил готовность оказывать задержанному Дурову содействие

130 Просмотров

Россия готова оказывать поддержку задержанному в Париже основателю Telegram Павлу Дурову как россиянину, однако ситуация осложнена тем, что предприниматель обладает и французским гражданством.

Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы надеемся, что господин Дуров обладает всеми необходимыми возможностями для организации своей правовой защиты, – отметил представитель Кремля. – Естественно, с учетом его российского гражданства мы готовы оказывать всю необходимую помощь и содействие, но здесь ситуация осложнена также тем, что он является и гражданином Франции тоже».