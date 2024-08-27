На берегу Каспия обнаружено 16 кг наркотиков

Предотвращена контрабанда наркотиков на территорию Азербайджана.
Как сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы, в результате проведенных мероприятий на территории поселка Яшма Хызинского района на берегу моря был обнаружен пакет с наркотиками.
При осмотре было обнаружено и изъято 16 килограммов 025 граммов наркотических средств (героин, метамфетамин).
Предположительно, пакет был сброшен в море организованной группой контрабандистов по время оперативно-розыскных мероприятий, проведенных 25 июня 2024 года. Ведется расследование.