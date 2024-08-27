Идеолог Кремля назвал цель визита Дурова в Баку

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Философ Александр Дугин, один из информированных людей в России, заявил, что Павел Дуров пытался договориться с Владимиром Путиным в Азербайджане о возвращении на родину, но затем улетел во Францию, где его арестовали.

Арест основателя VK и Telegram Павла Дурова — последнее доказательство невозможности соблюсти нейтралитет в «тотальной войне», заявил Дугин. По его словам, время маневров прошло — остались только «мы и они». Дугин отметил, что «глобалисты» перешли к тоталитарной политике, и владельцы информационных сетей, как Дуров, оказываются под ударом. Он также полагает, что арест ждет и Илона Маска.