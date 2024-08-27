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Иванишвили предложил сделать православие государственной религией Грузии

Иванишвили предложил сделать православие государственной религией Грузии

По инициативе олигарха Бидзины Иванишвили партия «Грузинская мечта» захотела официально объявить православие государственной религией. Об этом сообщает телеканал Formula TV.

По информации канала, 26 августа в Патриархии Грузии уже состоялась встреча по этому вопросу, на которой присутствовали высшие иерархи и представители патриархии. Назначена еще одна, но ее дата пока неизвестна. Источники сообщают, что против этой инициативы выступает Патриарх всея Грузии Илия II. Он считает, что в этом нет необходимости и такой исторический момент в стране еще не настал.

Митрополит Ахалкалакский и Кумурдойский Николоз Пачуашвили отметил, что, если православие будет объявлено государственной религией, церковь не сможет быть независимой от государства, и наоборот. По его мнению, это решение «не пойдет стране на пользу».

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