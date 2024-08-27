Россия вторые сутки кошмарит Украину массированными ударами

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В ночь на 27 августа Вооруженные Силы РФ продолжили массированную воздушную атаку на территорию Украины, начатую 26 августа. Для нападения использовали ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), крылатые и аэробаллистические ракеты Х-47М2 «Кинжал». Взрывы были зафиксированы в Киеве, Запорожье, Староконстантинове и Ровенской области. Основными целями снова стали объекты энергетической инфраструктуры. Ниже Minval собрал актуальную информацию о ночной атаке на Украину.

Взрывы в Киеве

В Киеве утром 27 августа, во время воздушной тревоги, прозвучали взрывы. По предварительной информации, на подступах к городу силы ПВО уничтожали вражеские цели. Киевская областная военная администрация сообщила о движении вражеских БПЛА в направлении столицы. Воздушные силы ВСУ после 05:00 предупредили о возможных ударах по Киеву и его окрестностям. О последствиях атаки на столицу пока не сообщалось.

Взрывы в Ровно

В Ровно в ночь на 27 августа также были зафиксированы взрывы во время воздушной тревоги. По данным местных источников, целью атаки были объекты энергетики, а удары наносились с использованием ракет «Кинжал», выпущенных с истребителей МиГ-31К. Местные власти пока не комментировали последствия атаки.

Атака на Хмельнитчину

В Хмельницкой области в течение ночи также раздавались взрывы. По информации местных источников, около часа ночи ПВО работали по «шахедам». Через несколько часов были зафиксированы повторные взрывы. Сообщалось о движении ракеты в сторону Староконстантинова. Третий взрыв произошел около 05:40.

Атака на Запорожье

В Запорожской области удары наносились «шахедами», в результате чего погибли и пострадали люди. Председатель Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил, что погиб один человек, двое получили ранения. В результате атаки повреждены частные дома, а также произошло возгорание сухой травы.