Идеолог Кремля назвал цель визита Дурова в Баку |
ВСУ атакуют Белгородскую область на 8 бронемашинах |
Иванишвили предложил сделать православие государственной религией Грузии |
Россия вторые сутки кошмарит Украину массированными ударами |
Рой «Шахедов» вошел в воздушное пространство Беларуси |
Цукерберг признался, что Facebook под давлением Байдена цензурировал контент |
Ливия приостановила нефтедобычу |
США подтвердили закулисный диалог с Украиной о дальних ударах по России |
Дуров остался под стражей до 28 августа (обновлено) |
Главное Экономика

Socar и Татнефть создадут совместные предприятия

Socar и Татнефть создадут совместные предприятия

Нефтегазовая компания Азербайджана Socar и российская ПАО «Татнефть» подписали две дорожные карты, в которых определены шаги по торговле нефтепродуктами и открытию совместных предприятий по их переработке нефтепродуктов.

Об этом сообщил гендиректор «Сокар РУС» («дочка» SOCAR) Руфат Махмуд, сообщают российские СМИ.

Соответствующее заявление он сделал «на полях» нефтегазохимического форума, который проходил в Татарстане.

По словам главы компании, речь идет о налаживании совместного производства смазочных веществ. Он уточнил, что завод может быть открыт в Азербайджане или в каких-то других странах, но не на территории РФ.

«Здесь рынок уже достаточно хорошо насыщен местными производителями, которые успешно производят качественную продукцию» – Махмуд.

Гендиректор уточнили, что компания рассматривает планы по созданию СП с российским СИБУРом, который выступает конкурентом «Сокар РУС» на российском рынке полимеров.

Махмуд пояснил, что, поскольку с конкурентами должно поддерживать общение, учиться у них, чем и занимается «Сокар РУС», так что уже на сегодня компании запустили ряд совместных инициатив, среди которых цифровизация производства. Производится и обмен опытом при выпуске нефтехимической продукции.

«Опять же, рассматриваются возможности совместного выхода на новые рынки» – Махмуд.

Напомним, ранее стало известно, что Газпром и Socar решили расширять стратегическое партнерство. Договоренность была достигнута в ходе госвизита президента Владимира Путина в Баку.

Теги:
Из этой рубрики
Socar и Татнефть создадут совместные предприятия
Экономика

Socar и Татнефть создадут совместные предприятия

2024/08/27, 10:41
Ливия приостановила нефтедобычу
Экономика

Ливия приостановила нефтедобычу

2024/08/27, 00:32
Эмин Агаларов инвестирует $133 млн в масштабный проект в Ташкенте
Экономика

Эмин Агаларов инвестирует $133 млн в масштабный проект в Ташкенте

2024/08/27, 00:13
Палестина захотела присоединиться к БРИКС
Экономика

Палестина захотела присоединиться к БРИКС

2024/08/26, 15:51
Зеленский призвал Индию сократить импорт российской нефти
Экономика

Зеленский призвал Индию сократить импорт российской нефти

2024/08/25, 16:41
Арест Дурова обрушил Toncoin
Экономика

Арест Дурова обрушил Toncoin

2024/08/25, 14:04
Азербайджан сократил импорт пшеницы на 20% 
Экономика

Азербайджан сократил импорт пшеницы на 20% 

2024/08/24, 14:47
Казахстан назвал объем товарооборота с Азербайджаном за первое полугодие
Экономика

Казахстан назвал объем товарооборота с Азербайджаном за первое полугодие

2024/08/24, 09:50
"Русснефть" заработала миллионы долларов от продажи связанных с Азербайджаном структур
Экономика

«Русснефть» заработала миллионы долларов от продажи связанных с Азербайджаном структур

2024/08/23, 20:08