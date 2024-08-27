Socar и Татнефть создадут совместные предприятия

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Нефтегазовая компания Азербайджана Socar и российская ПАО «Татнефть» подписали две дорожные карты, в которых определены шаги по торговле нефтепродуктами и открытию совместных предприятий по их переработке нефтепродуктов.

Об этом сообщил гендиректор «Сокар РУС» («дочка» SOCAR) Руфат Махмуд, сообщают российские СМИ.

Соответствующее заявление он сделал «на полях» нефтегазохимического форума, который проходил в Татарстане.

По словам главы компании, речь идет о налаживании совместного производства смазочных веществ. Он уточнил, что завод может быть открыт в Азербайджане или в каких-то других странах, но не на территории РФ.

«Здесь рынок уже достаточно хорошо насыщен местными производителями, которые успешно производят качественную продукцию» – Махмуд.

Гендиректор уточнили, что компания рассматривает планы по созданию СП с российским СИБУРом, который выступает конкурентом «Сокар РУС» на российском рынке полимеров.

Махмуд пояснил, что, поскольку с конкурентами должно поддерживать общение, учиться у них, чем и занимается «Сокар РУС», так что уже на сегодня компании запустили ряд совместных инициатив, среди которых цифровизация производства. Производится и обмен опытом при выпуске нефтехимической продукции.

«Опять же, рассматриваются возможности совместного выхода на новые рынки» – Махмуд.

Напомним, ранее стало известно, что Газпром и Socar решили расширять стратегическое партнерство. Договоренность была достигнута в ходе госвизита президента Владимира Путина в Баку.