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Рой «Шахедов» вошел в воздушное пространство Беларуси

Рой «Шахедов» вошел в воздушное пространство Беларуси

Несколько иранских дронов «Шахед», которые Россия запустила по Украине, в очередной раз вошли в воздушное пространство Беларуси. В связи с этим белорусские ВВС подняли в воздух авиацию.

Об этом сообщили мониторинговые белорусские Telegram-каналы.

В частности, отмечается, что в районе 00:11 один из дронов зашел в Беларусь со стороны Черниговской области и двигался в направлении Чернобыльской Зоны.

«В то же время, в 00:15 с аэродрома Барановичи был поднят истребитель ВВС РБ, который сейчас направляется на юг страны», – говорится в сообщении со ссылкой на канал Monitor.

В 00:36 «Беларускі Гаюн» написал, что в Беларусь со стороны Черниговской области заходят еще два «Шахеда».

«В воздухе на юге страны находится дежурный истребитель ВВС РБ из Барановичей», – сообщили в Telegram-канале.

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