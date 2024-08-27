Карлсон в интервью с Кеннеди-младшим назвал задержание Дурова «фирменным знаком диктатуры»

122 Просмотров

Задержание во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова является ни чем иным, как «фирменным знаком диктатуры».

Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в ходе интервью с политиком Робертом Кеннеди-младшим, передает «Газета.ру».

По его словам, администрация президента США Джо Байдена поощряет французского лидера Эмманюэля Макрона задерживать Павла Дурова. Карлсон считает это «фирменным знаком диктатуры».

В свою очередь Кеннеди-младший заявил, что «в Европе сейчас нет свободы слова».