Карлсон в интервью с Кеннеди-младшим назвал задержание Дурова «фирменным знаком диктатуры»

Задержание во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова является ни чем иным, как «фирменным знаком диктатуры».
Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в ходе интервью с политиком Робертом Кеннеди-младшим, передает «Газета.ру».
По его словам, администрация президента США Джо Байдена поощряет французского лидера Эмманюэля Макрона задерживать Павла Дурова. Карлсон считает это «фирменным знаком диктатуры».
В свою очередь Кеннеди-младший заявил, что «в Европе сейчас нет свободы слова».