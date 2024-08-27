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Цукерберг признался, что Facebook под давлением Байдена цензурировал контент

Цукерберг признался, что Facebook под давлением Байдена цензурировал контент

Основатель Meta Марк Цукерберг признался, что администрация президента США Джо Байдена оказывала на корпорацию давление с целью цензуры контента в социальных сетях компании.

Об этом Цукерберг написал в письме председателю юркомитета палаты представителей США Джиму Джордану, им же комитет поделился на своей странице в соцсети Х, сообщает «Газета.ру».

По словам главы Meta, в 2021 году чиновники из администрации Байдена «неоднократно оказывали давление» на корпорацию, «требуя подвергнуть цензуре определенный контент, связанный с COVID-19, в том числе сатиру и юмор, а также выражали большое недовольство, когда мы отказывали». При этом Цукерберг заверил, что решение по удалению контента оставалось за платформой.

Он считает, что давление правительства было неправильным, а также выразил сожаление, что в корпорации «не были более откровенны по этому поводу». По словам бизнесмена, он твердо убежден, что компания не должна идти на компромисс из-за давления со стороны какой-либо администрации. Он отметил, что в дальнейшем компания даст отпор.

Также Цукерберг сознался, что сдержал распространение на подконтрольных ему платформах истории про содержимое ноутбука сына нынешнего главы Белого дома Хантера Байдена, которое могло свидетельствовать о вовлеченности Байдена-младшего в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции.

Свои действия Цукерберг объяснил необходимостью фактчекинга истории, до верификации которой контент был сдержан. Теперь же, по словам предпринимателя, Meta «изменила политику и процессы, чтобы подобное не повторилось».

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