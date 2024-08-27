Франция стала «половой тряпкой для США». Но при чем тут Дуров, Путин, и – не исключено, – Баку?

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Информация о задержании в аэропорту Парижа совладельца Telegram Павла Дурова, прилетевшего в французскую столицу из Азербайджана, стала одним из главных событий последних трех дней в медиаполе и политических кругах, включая западные. Однако вряд ли оно стало неожиданностью, учитывая бэкграунд бизнесмена, имеющего репутацию устойчивого к не сотрудничеству с чьими бы то ни было спецслужбами, в т.ч. – «Великой Америки». И, как то ни странно, СМИ, читатели и известные персоны последней, а также Франции, оказались честнее и принципиальнее, чем иные западные.

Основатель Telegram российский предприниматель и программист Павел Дуров имеет гражданство Сент-Китса и Невиса, ОАЭ и Франции. Значился в списке разыскиваемых во Франции лиц, однако прилетел в Париж из Баку «поужинать» и продолжить свое путешествие. Но его сцапали прямо в Ле-Бурже, и теперь французское «правосудие» пытается уличить его в причастности к ряду преступлений, вытекающих из отказа Telegram от сотрудничества с властями страны.

Отсюда – обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве, отмывании денег и прочим уголовным преступлениям, включая по отношению к детям. Если французской «фемиде» удастся их «доказать», Дурову грозит лишение свободы сроком до 20 лет. Официально обвинение пока представлено как отказ сотрудничать в борьбе с финансовыми и киберпреступлениями в мессенджере.

Отметим, что Дуров, вероятно, прекрасно понимал, что, отказав в сотрудничестве спецслужбам, в первую очередь – США, он подверг себя колоссальному риску – фактически, ходил по острию ножа. И это хорошо видно из апрельского интервью бизнесмена «скандальному» американскому журналисту Такеру Карлсону.

Если коротко, в беседе с Карлсоном Дуров заявил, что американское правительство пыталось получить доступ к Telegram. Журналист поинтересовался, верны ли разговоры о том, что Telegram считается связанным с российским правительством, на что Дуров ответил, что не связан, и подобные заявления «некомпетентные». Он не исключил, что к ним приложили руку конкуренты Telegram с целью дискредитации ресурса. За маркетинговые услуги они платят колоссальные деньги, пояснил он, в то время как Telegram не тратит ни цента.

Дуров также поведал, что после посещения им офиса Twitter в Сан-Франциско на него было осуществлено нападение – трое «бугаев» пытались вырвать у него из рук телефон именно в момент, когда он после встречи с основателем Twitter писал о ней пост. Налетчики получили отпор, и без крови не обошлось. Три против одного, однако…

Это происшествие, по словам потерпевшего, тогда его очень шокировало. Но, помимо этого, бизнесмена насторожило «слишком много внимания со стороны ФБР и спецслужб» к его персоне, причем, во всех американских городах, которые он посещал. Место даже имела попытка вербовки одного из специалистов Telegram – канала. Собственно, и сам Дуров испытал на себе в США подобное давление. Во время визитов в США его неизменно встречали агенты ФБР, «задававшие вопросы». Однажды сотрудники ФБР даже явились в дом, который Дуров арендовал: желали установить отношения для более плотного контроля над Telegram.

Американцы, по словам Дурова, и до того направили ему (после штурм Капитолия сторонниками Трампа) письмо («кажется, от конгрессмена-демократа») о передаче американской стороне всех имеющихся у ресурса данных об участниках демонстраций в Вашингтоне и других городах. В письме говорилось, что в случае неудовлетворения запроса это будет считаться нарушением американской конституции. Затем последовали два письма от конгрессменов-республиканцев. В них бизнесмену дали понять, что как бы ни поступил Telegram, в любом случае это будет считаться нарушением конституции США (!)

«После опыта, полученного в США, – сказал Дуров, – у меня осталось мало веры в безопасность разработанных там платформ» с точки зрения их конфиденциальности. По его заявлению, главным приоритетом для него являются не деньги и не имущество, а личная свобода.

Но, как видим, на его личную свободу посягнули и физически, причем, весьма жестко. Реакция западной прессы на задержание Дурова – разная. К примеру, англичане не слишком «парились» и возмущались – в отличие от американских и даже некоторых французских изданий.

Так, Guardian (перевод ИноСМИ) обвинила соцсеть Дурова в «радикализации мнений»: «Благодаря шифрованию, которое считается «невскрываемым». Журналисты-расследователи с новостного сайта VSquare заявили, что платформа превратилась в «инструмент для российских пропагандистов, левых и правых радикалов, американских конспирологов и других сторонников теорий заговора». Они назвали соцсеть «экосистемой для радикализации мнений». А Telegraph окрестил сеть Дурова «полем пропагандистской битвы между Украиной и Россией».

Американские СМИ оказались понятливее или добрее, что ли.

Оставшийся без Такера Карлсона Fox News отмечает, что арест главы Telegram говорит о серьезной необходимости защищать свободу слова, поскольку власти начали охоту на ведьм. Ян Майлз Чонг, консервативный комментатор, в связи с арестом Дурова считает: «Речь идет о подавлении инакомыслия и контроле над информацией. Они хотят превратить интернет в еще одно щупальце своей пропагандистской машины. Мы видим, как на наших глазах покушаются на свободу слова».

Другие предположили, что произошедшее с Дуровым приведет к более серьезным последствиям, и что в следующий раз правительства примутся за Маска и платформу X.

New York Times обращает внимание на то, что случаев, подобных аресту Дурова, в мире не было: «Арест Дурова беспрецедентен. Хотя власти Европейского союза и Соединенных Штатов вызывали и допрашивали руководителей других соцсетей, редко кто из крупных лидеров компаний подвергался аресту за то, что происходит на таких платформах. А The Washington Post цитирует Такера Карлсона: «Это не Путин арестовал его за то, что он позволил общественности осуществлять свободу слова. Это западная страна, союзник администрации Байдена и активный член НАТО, заперла его».

Журналист New York Post цитирует Илона Маска — он знает, почему власти арестовали Дурова, но при этом не интересуются главой Meta Марком Цукербергом:

«Маск обрушился с критикой на Марка Цукерберга, процитировав в Х вопрос некоторых пользователей о том, почему генеральный директор Meta до сих пор не арестован за обвинения, аналогичные тем, с которыми столкнулся Дуров».

Маск написал: «Потому что он уже уступил давлению цензуры. В Instagram существует огромная проблема эксплуатации детей, но Цук не арестован, поскольку он подвергает цензуре свободу слова и предоставляет правительствам доступ к данным пользователей».

Французская Le Figaro сообщвет, что реальная причина ареста Дурова состоит в том, что мессенджер создает конкуренцию американским платформам. «Наша страна стала половой тряпкой для США!», – пишет один из читателей.

Стоит привести несколько комментариев аудитории Le Figaro: «Почему же Telegram не запрещен во Франции, если он так опасен? А сеть Илона Маска X? Посмотрел бы я, как Маска арестовывает маленький французский судья. Один звонок из США — и мы увидим, насколько судья независим»; «Диктатура. Прямо на ваших глазах. И некоторые будут аплодировать. Проснитесь!»; «Если мы хотим бороться с педофилией, нам нужно закрыть интернет, что было бы еще более радикально. Существует множество порносайтов, которым не нужен Telegram!».

И далее: «Наша страна (Франция) всё больше напоминает настоящую диктатуру, закон больше не соблюдается и уступает место произволу на фоне всеобщего безразличия. Хуже того, демократия в опасности, а всем наплевать, потому что уровень PISA (Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся) таков, что не учит мыслить. Этой стране пришел конец!»

Среди комментариев также: «Франция дорого заплатит за эту охоту на людей из-за параноидальной русофобии, без каких-либо серьезных мотивов. Мы пытаемся заставить людей поверить, что Facebook, Instagram или X совершенно невинны, что там не скрываются бандиты и преступники? Но чтобы угодить «американскому хозяину», как собака, которая приносит косточки, повиливая хвостом, они подло набрасываются на гения, который виноват только в том, что он русский»; «Французским властям достаточно запретить Telegram, если этот мессенджер представляет собой проблему. Арест его основателя и генерального директора — это ошибка и глобальный скандал. Франция в очередной раз выставит себя на посмешище».

Тема зависимости Франции от США, как видно, сильно раздражает французское общество: «Если он (Дуров) не нравится США, то вполне естественно, что французы должны его остановить и, более того, похвастаться этим! Какой позор!»; «Большой брат наступает… Было время, когда почта была гарантированно конфиденциальной, но теперь правительства хотят иметь доступ к каждому нашему сообщению. И мы им это позволяем… Потому что ничто не мешает следователю выдавать себя за частное лицо, вступать в группы и получать доступ, как они всегда и делали. С помощью искусственного интеллекта они смогут следить за каждым человеком и выявлять политических противников с первых же слов. Святой Грааль…».

Тут стоит привести мнение из Брюсселя (распространено РИА Новости) американского историка, эксперта по отношениям России с ЕС и США Гилберта Доктороу, в соответствии с которым задержание во Франции основателя Telegram укладывается в политику США по преследованию «слишком дружелюбных» по отношению к России журналистов и медиафигур, и наводит на мысль о попытке «вассала США» Эммануэля Макрона оказать услугу «режиму Байдена-Харрис».

Мы же добавим, что и собственному режиму: опять же – через «оказать политическую услугу Вашингтону». И хоть Эммануэль Макрон в соцсети Х опроверг, что задержание Дурова «ни в коем случае не политическое решение», и «решение должны принимать судьи», а заодно и распространился о том, насколько высок уровень Франции приверженности («как никогда»!) свободе выражения мнений, коммуникации, инновациям и предпринимательству, верховенству закона – не верится: ни с трудом, ни без. Впрочем, как и самим французам.

Что же касается «как никогда», Роберт Кеннеди-младший считает, что «как никогда актуальна необходимость защиты свободы слова».

Но вряд ли у Запада получится «отжать» у Дурова его платформу, считает зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, не обиженный, вероятно на то, что российский бизнесмен имеет аж три иностранных гражданства. В эфире телеканала «Россия 24» он заявил: «Очевидно, что стоят за этим арестом американцы, поскольку французская правящая элита сегодня не субъектна… я сомневаюсь, что у Павла Дурова… есть какие-то ключи шифрования». По мнению Горелкина, Дуров очень идейный человек, который «намеренно себе никакого доступа не оставит».

«Создан очень качественный большой продукт, – сказал парламентарий, – поэтому, я думаю, что отжать Telegram у западных стран не получится, но создать такое большое давление – да».

Тут стоит упомянуть, что Дуров прилетел в Париж из Азербайджана, что, надо думать, стало особо сладостным в контексте задержания бизнесмена, который еще и встречался, по данным телеграмм-канала SHOT (достоверная информация о том, кому он принадлежит, не найдена), с блогером Гусейном Гасановым – они завтракали в ресторане Shore House в отеле Sea Breeze Resort, принадлежащем Эмину Агаларову.

А также есть подозрение (у западников), что Дуров, находившийся в Баку во время государственного визита президента России в Азербайджан, мог встретиться с Владимиром Путиным. По другой версии, встречался. По третье, Дуров ходатайствовал о встрече, но Путин отказался.

Ситуация встретился – не встретился – отказался — трактуется вольно, как и американская конституция. То есть, встретился – «пахнет заговором», не встретился – масса вопросов, почему. И все это в Баку. Напомним, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков информацию о встрече Путина с Дуровым не подтвердил.

Что же касается «сладости» ареста после вольного хождения Дурова по Баку, то позволим себе предположить, что она для Макрона особо возбуждающа, потому как Азербайджан ему «враг», а «его» гражданин посетил этого «врага»; и бросить тень на него, то есть – на АР, хоть и притянутую за уши, всегда приятно мстительным людям. И месть для них сладка – в случае с Макроном и «его» Францией потому, что как ни противилась Пятая республика возвращению «НКР» законному владельцу, оно состоялось, спутав карты внешних игроков.

Кроме того, Баку стал ведущим участником антиколониального движения, то есть «работает на ослабление Франции» – «королевы» колоний. Простительно ли такое? Да еще Алиев «братается» с Путиным, в то время как Макрон с супругой братаются с Пашиняном и его «второй половиной». Да еще и снабжают Армению сомнительным вооружением и начиняют шпионской сетью. Вместе с «хозяевами» во французском доме – США, и Германией на подхвате.

Поэтому неудивительно, если Париж прибегнет к новым инсинуациям в отношении Баку, которому, по большому счету, на них наплевать, и он не робок на отповеди тем, кто суется в его дела и посягает на его суверенитет.

Срок содержания Дурова под стражей продлен до 28 августа. Прогнозировать, чем закончится «дело» совладельца и руководителя Telegram, сейчас практически невозможно: слишком много в нем «интересантов», и этот «темный» вопрос решают не столько власти Франции, сколько – США.

Ирина Джорбенадзе