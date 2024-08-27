Президент Санду заболела ковидом

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У президента Молдовы Майи Санду диагностировали коронавирус нового типа (COVID-19).

Об этом глава государства в понедельник, 26 августа сообщила через социальные сети.

Президент выразила сожаление в связи с тем, что не сможет присутствовать на мероприятиях ко Дню независимости Молдовы.

«Дорогие друзья, дорогие граждане. К сожалению, я заболела COVID и не смогу участвовать в массовых мероприятиях сегодня и завтра. Я чувствую себя хорошо, у меня нет никаких симптомов, кроме усталости немного больше, чем обычно. Чтобы не создавать рисков, ближайшие несколько дней я останусь в изоляции», – сказала Санду.

Глава государства напомнила согражданам, что «COVID никуда не делся» и призвала делать тесты при подозрении на заражение и обращаться к врачу.