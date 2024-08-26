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Жителям Баку и регионов отключат газ

Жителям Баку и регионов отключат газ

Завтра в Сабунчинском районе Баку, а также Шамахинском и Кюрдамирском районах возникнут перебои в газоснабжении.

Об говорится в сообщении ПО «Азеригаз».

Согласно информации, 26 августа с 10:00 и до завершения работ будет ограничена подача газа абонентам на улицах М.Миралиева, Б.Балогланова, Р.Салманова поселка Маштага Сабунчинского района Баку.

Кроме того, с 09:30 на время ремонтных работ возникнут перебои в газоснабжении в райцентре, одном поселке и 14 селах Шамахинского района, а также части райцентра, двух поселках и 39 селах Кюрдамирского района.

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