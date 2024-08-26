Запад собирает СБ ООН по Украине, Россия в долгу не осталась

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Западные страны запросили на 28 августа проведение заседания Совета Безопасности (СБ) ООН по украинской тематике, в свою очередь Россия направила запрос на проведение заседания Совбеза по западным поставкам вооружений Киеву на 30 августа.

Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«Дав себе время немного развеяться в Швейцарии, западные члены СБ решили-таки в августе поднять в СБ ООН украинский сюжет. Заседание запрошено ими на 15:00 по Нью-Йорку (23:00 по бак.вр.) 28 августа, – написал Полянский в своем Telegram-канале. – Мы в долгу не остались и запросили заседание по поставкам западного оружия Украине на 10:00 по Нью-Йорку (18:00 по бак.вр.) 30 августа».