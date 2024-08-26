В Индии расследуют деятельность Telegram, возможна блокировка

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В Индии деятельность Telegram расследуется по делу о вымогательствах и азартных играх. Власти страны сообщают, что мессенджер могут забанить по итогам расследования.

Сегодня появились новости о том, что в Индии закрыт доступ к криптокошельку Telegram. Также власти страны начали расследование по поводу деятельности мессенджера, сообщается, что известно о случаях вымогательств и организации азартных игр. Telegram может быть по итогам расследования забанен на территории Индии.

К слову, Индия была очень активным рынком для Telegram в 2023 году, его приложение было скачано порядка 84 млн раз. Расследованием против месенджера в стране занимаются Министерство внутренних дел и Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии.