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Эрдоган судится с оппозиционным депутатом

Эрдоган судится с оппозиционным депутатом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал иск о возмещении морального вреда на сумму 250 тыс. лир (около $7,3 тыс.) против оппозиционного депутата.

«Иск о возмещении морального вреда в размере 250 тыс. турецких лир был подан против депутата Народно-республиканской партии (НРП) Измира Тунджая Озкана из-за его необоснованных и вульгарных заявлений в отношении нашего президента. Кроме того, в Генеральную прокуратуру Анкары подана жалоба об оскорблении президента», – написал в X адвокат турецкого лидера Хюсейин Айдын.

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