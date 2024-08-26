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Главное Общество

Внимание! Новый вид кибермошенничества в Азербайджане

Внимание! Новый вид кибермошенничества в Азербайджане

В Азербайджане зафиксированы случаи кибермошенничества от имени местных банков посредством электронной почты.

Об этом говорится в сообщении Службы электронной безопасности (СЭБ).

Согласно информации, мошенники создают e-mail адреса от имени различных банков, действующих в Азербайджане, после чего рассылают гражданам письма о необходимости подтверждения банковских операций.

В прикрепленных к письмам вредоносных файлах установлена программа «кейлоггер», благодаря которой киберпреступники похищают личные данные пользователей.

СЭБ призывает граждан к бдительности и настоятельно рекомендует не открывать подозрительные вложения. Кроме того, получив подобное письмо, гражданам необходимо немедленно связаться с банком для уточнения информации.

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