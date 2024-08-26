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Коротченко: Панорама и виды в Лачине – как в Швейцарии (фото)

Коротченко: Панорама и виды в Лачине - как в Швейцарии (фото)

Политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко поделился в своем телеграмм-канале впечатлениями от поездки в Лачин, снабдив публикацию соответствующими фотографиями. Minval приводит его слова без сокращений.

«Был недавно в ходе служебной командировки, в июле, в Лачине – прекрасный азербайджанский город, очень многое уже восстановлено.

Активно развивается инфраструктура. Создаются производственные и агропромышленные предприятия, запущено рыбное хозяйство. А значит – новые рабочие места.

Беженцы и вынужденные переселенцы возвращаются на историческую родину, обустраиваются при активной поддержке государства.

Панорама и виды – как в Швейцарии. Будет активно развиваться туристический кластер.

На прежде оккупированные, а теперь освобожденные и возрожденные территории Карабахского экономического района Азербайджана возвращаются люди и жизнь», – написал он.

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Коротченко: Панорама и виды в Лачине – как в Швейцарии (фото)

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