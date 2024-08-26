Коротченко: Панорама и виды в Лачине – как в Швейцарии (фото)

Политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко поделился в своем телеграмм-канале впечатлениями от поездки в Лачин, снабдив публикацию соответствующими фотографиями. Minval приводит его слова без сокращений.
«Был недавно в ходе служебной командировки, в июле, в Лачине – прекрасный азербайджанский город, очень многое уже восстановлено.
Активно развивается инфраструктура. Создаются производственные и агропромышленные предприятия, запущено рыбное хозяйство. А значит – новые рабочие места.
Беженцы и вынужденные переселенцы возвращаются на историческую родину, обустраиваются при активной поддержке государства.
Панорама и виды – как в Швейцарии. Будет активно развиваться туристический кластер.
На прежде оккупированные, а теперь освобожденные и возрожденные территории Карабахского экономического района Азербайджана возвращаются люди и жизнь», – написал он.