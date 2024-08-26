БИГ отправила в ООН отчет с разоблачением французского колониализма

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С 14 октября по 8 ноября 2024 года пройдет 142-я сессия Комитета ООН по правам человека.

В рамках заседания будут заслушаны страновые отчеты о выполнении Международного пакта о гражданских и политических правах Эквадора, Франции, Греции, Исландии, Пакистана и Турции, пишет АПА.

Согласно Пакту, страны, присоединившиеся к документу, в соответствии с Уставом ООН должны поддерживать и уважать право на самоопределение народов, проживающих на территориях, которые они де-факто колонизируют. Франция стоит во главе государств, проводящих в настоящее время политику колониализма и неоколониализма.

Бакинская инициативная группа представила в Комитет ООН по правам человека альтернативный отчет, разоблачающий колониальную политику Франции. Отчет опубликован на сайте Комитета ООН по правам человека. С отчетом можно ознакомиться, перейдя по ссылке.

Страновой доклад Франции планируется заслушать в Комитете по правам человека 22-23 октября этого года.