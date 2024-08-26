«Октоберфест» пройдет в условиях повышенных мер безопасности

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Организаторы крупнейшего в мире фестиваля пива «Октоберфест» ужесточат меры безопасности после того, как беженец из Сирии совершил нападение с ножом на посетителей фестиваля в городе Золингене (федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия) и убил троих человек. Об этом сообщает информационное агентство DPA.

«В связи со сложившейся ситуацией в сфере безопасности мы еще сильнее ужесточим контроль», – заявил обер-бургомистр Мюнхена (федеративная земля Бавария) Дитер Райтер.

«[События в] Золингене не сбили нас с толку, нам не придется изобретать колесо, поскольку сценарии атак были заложены в нашу концепцию безопасности. Но было бы халатно не пересмотреть ее еще раз», – сказал в свою очередь директор фестиваля Клеменс Баумгертне.

Как указало агентство, в связи с усиленными мерами контроля при въезде на фестиваль время ожидания может увеличиться.

В 2024 году фестиваль Октоберфест пройдет в Мюнхене с 21 сентября по 6 октября.

Атака на гостей праздника, организованного по случаю 650-летия получения Золингеном городских прав, произошла вечером 23 августа. Погибли 67-летний и 56-летний мужчины и 56-летняя женщина. Ранения получили восемь человек.