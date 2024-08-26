Дуров потратил миллион на полет с подругой и Гасановым (фото, видео)

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Основатель Telegram Павел Дуров потратил миллион рублей, чтобы арендовать у МЧС Кыргызстана вертолёт и прокатить на нём свою девушку-стримершу Юлию Вавилову во время их июньского путешествия. Об этом пишет SHOT.

Это был сюрприз, потому что Юля никогда раньше не летала на «вертушках». Полёт был строго конфиденциальный, имя одного из туристов разглашать было запрещено

Основатель Telegram прилетал в Кыргызстан в середине июня в компании друзей. Среди них был блогер Гусейн Гасанов и 24-летняя стримерша Юлия Вавилова. Тогда местные СМИ сообщали, что Дурова хотели привлечь в качестве инвестора для горнолыжного курорта «Три вершины», на реализацию которого требуется €165 млн.

Дуров взял в аренду восьмиместный вертолёт местного МЧС — за 3000 долларов в час. Пара летала три часа, итого основатель «телеги» заплатил за вертушку около миллиона рублей. Полёт был конфиденциальным, но согласованным с МЧС. Миллиардер просил не раскрывать личности одного из пассажиров (самого себя).

Летели по достопримечательностям Кыргызстана компанией на двух вертолётах. Парочка — Дуров и Вавилова — в самом большом, Гусейн — в том, что поскромнее, — четырёхместном.