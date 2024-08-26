Турецкая партия призвала направить ноту США из-за вмешательства в торговлю

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Турецкая партия «Vatan» («Родина») призвала правительство страны направить ноту США из-за давления на турецкие компании, ведущие торговлю с Россией, сообщает РИА Новости.

Ранее в августе США пригрозили Турции последствиями, если она не ограничит экспорт в Россию ряда американских товаров, об этом писала Financial Times. Помощник американского министра торговли Мэттью Аксельрод заявил изданию, Штатам нужно, чтобы Турция помогла им остановить «поток американских технологий в Россию». По данным издания, американский минторг уже требует от юридических лиц из США приобретения редкого разрешения для продажи важных товаров 18 компаниям из Турции. Источник издания заявил, что в отсутствие подвижек со стороны Анкары Вашингтон продолжит вводить подобные ограничения.

Тем временем диписточник в турецкой столице ранее заявлял РИА Новости, что Турция не участвует в процессе обхода санкций западных стран против России.

«Оценивая вмешательство в торговые отношения Турции, Хакан Топкурулу, заместитель председателя партии «Vatan» Хакан Топкурулу, отвечающий за экономическую политику, отметил, что правительство должно направить ноту США», – пишет газета Aydınlık.

«Не имея возможности победить Россию на поле боя, США пытаются предпринять различные меры. Одна из таких мер – попытка под разными предлогами лишить возможностей страны, торгующие с Россией. Министерство финансов США недавно объявило о решении включить в сферу санкций ряд компаний в Турции и даже председателя совета директоров одной из них. Прежде всего, Турция – независимое государство. Власти Турции и министерство торговли должны выступить против этих санкций и проложить путь для свободной и лёгкой торговли между Турцией и Россией. США должны быть вынуждены отказаться от своего высокомерного поведения», – приводит издание слова политика.

Ранее главный советник турецкого президента Акиф Чагатай Кылыч заявлял, что Турция и ЕС имеют различные мнения по санкциям в отношении России, но республика не является «объездной дорогой» в этом вопросе. Мевлют Чавушоглу в бытность главой МИД Турции на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. Занимавший ранее пост официального представителя президента Турции, ныне глава национальной разведывательной организации Ибрагим Калын заявлял, что если страна введет санкции против России, они сыграют прежде всего против самой Турции.