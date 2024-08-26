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Слуцкий заявил о планах создать российско-французский комитет в поддержку Дурова

Слуцкий заявил о планах создать российско-французский комитет в поддержку Дурова

Председатель ЛДПР и глава фракции партии в Госдуме Леонид Слуцкий предложил создать российско-французский комитет в поддержку сооснователя Telegram Павла Дурова, если его не отпустят в течение 48 часов после задержания.

«По французскому законодательству Павел Дуров должен быть освобождён в течение 48 часов после задержания. Если этого не произойдёт, мы с коллегами-парламентариями и здравомыслящими европейскими политиками планируем создать российско-французский комитет в его поддержку», — сказал в беседе с RT Слуцкий.

Он отметил, что французские власти представляют Дурова как пособника терроризма, инкриминируя ему всякую «дичь» наподобие соучастия в торговле наркотиками, преступлениях против детей или мошенничестве.

«Основание — отсутствие модерации в мессенджере Telegram. С такой тупиковой логикой можно зайти далеко: так получается, что изобретатель столовой вилки виновен во всех преступлениях, где эта вилка многократно в истории оказывалась орудием преступления», — отметил Слуцкий.

Лидер ЛДПР при этом подчеркнул, что «все прекрасно понимают, что французам и тем, кто за ними стоит, нужна не модерация, а цензура».

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