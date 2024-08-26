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Асад заявил об отсутствии прогресса в примирении Сирии и Турции

Асад заявил об отсутствии прогресса в примирении Сирии и Турции

Посредники предприняли попытки примирения Сирии и Турции, но никакого прогресса по данной инициативе нет, заявил президент Сирии Башар Асад во время своего выступления перед новым созывом Народного совета (парламента).

«Россия, Иран и Ирак выступили с инициативами для примирения с Турцией, и мы положительно отозвались на них, но не случилось никакого прогресса, вопреки искренности посредников», – сказал Асад (цитата по «РИА Новости»).

Глава республики также назвал неверными заявления Анкары о том, Сирия не готова к переговорам до вывода турецких войск с сирийской территории. Основой любой инициативы должен быть суверенитет, подчеркнул Асад. Вероятность переговоров лидеров двух государств в третьей стране не исключена, но сейчас нет конкретики по срокам и месту встречи, сообщил также дипломатический источник агентства в Анкаре.

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