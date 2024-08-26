Перед вылетом во Францию Дуров позавтракал с Гусейном Гасановым в Sea Breeze Resort (видео) |
Россия наносит массированный комбинированный удар по Украине |
Глава Rumble покинул Европу, заявив, что Франция перешла черту с арестом Дурова |
Срок содержания Павла Дурова под стражей продлен |
«Хезболла» считает, что отомстила за гибель Фуада Шукра; Израиль все отрицает (обновлено) |
Эрдоган поблагодарил Ильхама Алиева |
Французский журналист: Баку не поддастся на провокации |
Байрамов обсудил с Арагчи двусторонние отношения и ситуацию в регионе |
Прокуратура Парижа озвучит завтра заявление по делу Дурова |
Главное Мир

Хакеры атаковали государственные сайты Франции после задержания Дурова

Хакеры атаковали государственные сайты Франции после задержания Дурова

Несколько французских государственных сайтов подверглись 25 августа хакерским кибератакам после задержания сооснователя Telegram Павла Дурова во Франции. С таким утверждением выступила газета Le Parisien.

Среди целей злоумышленников издание называет государственный сайт, где публикуются действующие законы и правила, сайт Национального агентства безопасности медикаментов и медицинской продукции, а также другие ресурсы. По ее информации, сайты были недоступны в течение воскресенья в результате DDoS-атак.

Газета утверждает, что кибератаки осуществили «группы хакеров, поддерживающие Дурова». Подобные атаки, предположительно, усилятся в ближайшие дни, сказал эксперт по кибербезопасности Клеман Доминго в комментарии газете.

Теги:
Из этой рубрики
Слуцкий заявил о планах создать российско-французский комитет в поддержку Дурова
Мир

Слуцкий заявил о планах создать российско-французский комитет в поддержку Дурова

2024/08/26, 17:10
Хакеры атаковали государственные сайты Франции после задержания Дурова
Мир

Хакеры атаковали государственные сайты Франции после задержания Дурова

2024/08/26, 14:52
МИД Франции отказался комментировать арест Дурова
Мир

МИД Франции отказался комментировать арест Дурова

2024/08/26, 14:25
Зеленский назвал «одним из самых мощных» ударов сегодняшнюю атаку России по Украине
Мир

Зеленский назвал «одним из самых мощных» ударов сегодняшнюю атаку России по Украине

2024/08/26, 14:06
Песков подтвердил, что Путин не встречался с Дуровым в ходе визита в Баку
Мир

Песков подтвердил, что Путин не встречался с Дуровым в ходе визита в Баку

2024/08/26, 13:56
Маск назвал Трампа спасителем демократии и Америки
Мир

Маск назвал Трампа спасителем демократии и Америки

2024/08/26, 13:28
Камбоджа активизировала усилия по предотвращению проникновения оспы обезьян
Мир

Камбоджа активизировала усилия по предотвращению проникновения оспы обезьян

2024/08/26, 11:56
Экс-глава МИД Австрии раскрыла будущее Telegram в Европе
Мир

Экс-глава МИД Австрии раскрыла будущее Telegram в Европе

2024/08/26, 11:32
Российская разведка сообщает, что США готовят "цветную революцию" в Грузии в преддверии выборов
Мир

Российская разведка сообщает, что США готовят «цветную революцию» в Грузии в преддверии выборов

2024/08/26, 10:58