Хакеры атаковали государственные сайты Франции после задержания Дурова

205 Просмотров

Несколько французских государственных сайтов подверглись 25 августа хакерским кибератакам после задержания сооснователя Telegram Павла Дурова во Франции. С таким утверждением выступила газета Le Parisien.

Среди целей злоумышленников издание называет государственный сайт, где публикуются действующие законы и правила, сайт Национального агентства безопасности медикаментов и медицинской продукции, а также другие ресурсы. По ее информации, сайты были недоступны в течение воскресенья в результате DDoS-атак.

Газета утверждает, что кибератаки осуществили «группы хакеров, поддерживающие Дурова». Подобные атаки, предположительно, усилятся в ближайшие дни, сказал эксперт по кибербезопасности Клеман Доминго в комментарии газете.