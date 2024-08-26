Байрамов летит в Анкару и обсидит с Фиданом мирный договор между Баку и Ереваном

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Главы МИД Турции и Азербайджана – Хакан Фидан и Джейхун Байрамов – обсудят во вторник в Анкаре процесс нормализации отношений Еревана и Баку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

«Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов совершит однодневный визит в Анкару 27 августа 2024 года по приглашению министра иностранных дел Турции Хакана Фидана», – сказал собеседник агентства.

По его словам, на встрече будут обсуждаться различные аспекты двусторонних отношений и региональные проблемы.

«Будут обсуждены процессы нормализации отношений между Баку и Ереваном, Анкарой и Ереваном. Также в ходе переговоров будут обсуждены события в регионе, в частности, ситуация между Израилем и Палестиной», – сообщил источник.