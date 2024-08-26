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Зеленский назвал «одним из самых мощных» ударов сегодняшнюю атаку России по Украине

Зеленский назвал «одним из самых мощных» ударов сегодняшнюю атаку России по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал массированную атаку ВС РФ по территории Украины. В своем Telegram-канале он назвал ее «одним из мощнейших ударов» и призвал Запад снять ограничение по использованию дальнобойного оружия для атак вглубь России.

В своем видеообращении Зеленский подчеркнул, что в ходе комбинированного удара Россия использовала более сотни ракет разных типов и БПЛА. В результате атаки зафиксировано много повреждений в энергетике, уточнил он.

Украинский лидер также призвал снять все ограничения для Киева по использованию западного оружия для ударов по России.

«И каждый лидер, каждый наш партнер знает, какие сильные решения нужны, чтобы всю эту войну прекратить, и прекратить справедливо», — заявил Зеленский.

По его словам, «Америка, Британия, Франция, другие партнеры имеют силу», чтобы помочь Украине, но для этого нужны соответствующие решения.

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