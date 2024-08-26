Боррель: Влияние Турции и России разрушило «средиземноморский порядок» ЕС

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Растущее влияние России и Турции в Северной Африке подорвало «средиземноморский порядок» ЕС в регионе, заявил глава внешнеполитического ведомства блока Жозеп Боррель.

«Нас должно беспокоить то, что происходит в Африке. Когда я впервые приехал в Брюссель, французы и итальянцы присутствовали в Ливии. Они не всегда были в гармонии, но присутствовали. Сегодня в Ливии не осталось европейцев – только турки и русские», – цитирует Борреля Euobserver.

Выступая на конференции Quo Vadis Europa в Сантандере Боррель заявил, что базы вдоль побережья Ливии больше не являются европейскими, они принадлежат Турции и России.