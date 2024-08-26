Сменился председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана

221 Просмотров

Саттар Мохбалыев подал в отставку с должности председателя Конфедерации профсоюзов Азербайджана. Новым председателем Конфедерации профсоюзов Азербайджана избран Сахиб Мамедов.

Вопрос об этом был включен в повестку проводимого сегодня внеочередного VII съезда Конфедерации профсоюзов Азербайджана (КПА), передает АПА.

Отставка Саттара Сулиддин оглу Мохбалыева с поста председателя КПА в связи с нехваткой времени для его участия во внеочередных парламентских выборах, назначенных на 1 сентября, была принята, и участники съезда единогласно проголосовали за кандидатуру Сахиба Али оглу Мамедова.