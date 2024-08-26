Камбоджа активизировала усилия по предотвращению проникновения оспы обезьян

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Правительство Камбоджи потребовало от властей приграничных провинций страны активизировать усилия по мониторингу и предотвращению проникновения на территорию королевства оспы обезьян и других опасных вирусных заболеваний, таких как птичий грипп H5N1 и сибирская язва.

Об этом сообщило Вьетнамское информационное агентство.

Министр здравоохранения королевства Чхеан Ра обратился к губернаторам приграничных провинций с поручением усилить карантинные меры для оперативного выявления и предотвращения распространения инфекционных заболеваний, которые могут проникнуть в Камбоджу из других стран, отмечает агентство.

Согласно данным Министерства здравоохранения Камбоджи, в королевстве было зафиксировано в общей сложности 20 случаев заболевания оспой обезьян, которые не привели к летальным последствиям. А также 72 случая заболевания людей птичьим гриппом H5N1, из которых 43 закончились летальным исходом.