План приема в вузы Азербайджана выполнен более чем на 95%

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План приема в вузы Азербайджана выполнен на 95,27%.

Об этом сказала председатель правления Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде на брифинге по итогам приема в вузы, сообщает Report.

По ее словам, по итогам конкурса 55 656 человек (в том числе 7287 суббакалавров) были приняты в высшие учебные заведения: «27 117 человек (в том числе 1579 суббакалавров) получили право на обучение на основе государственного заказа, а 28 539 человек (в том числе 5708 суббакалавров) – на платной основе».

Она добавила, что по сравнению с 2023 годом в этом году число студентов увеличилось на 3 715 человек:

«В этом году число студентов, принятых на основании госзаказа также превышает прошлогодний показатель на 2 523 человека».