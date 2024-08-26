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СМИ: Пакистан пригласил премьера Индии посетить Исламабад

СМИ: Пакистан пригласил премьера Индии посетить Исламабад

Пакистан направил официальное приглашение премьер-министру Индии Нарендре Моди посетить Исламабад для участия во встрече глав правительств стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), запланированной на 15-16 октября 2024 года.

Об этом сообщила газета The Express Tribune.

Как отмечает издание, Пакистан впервые за восемь лет пригласил индийского лидера посетить страну с официальным визитом. В прошлый раз, в 2016 году, Моди был приглашен в исламскую республику для участия в саммите Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК), однако тогда Индия бойкотировала указанное мероприятие.

Согласно газете, с учетом нынешнего состояния отношений между Исламабадом и Нью-Дели индийский премьер вместо очного может ограничиться виртуальным форматом участия в предстоящей встрече ШОС.

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