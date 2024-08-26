Эрдоган поблагодарил Алиева и Путина за пожарные самолёты-амфибии

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил Азербайджан и Россию за предоставленные самолеты-амфибии Бе-200, которые помогли справиться с лесными пожарами, охватившими Турцию.

По словам Эрдогана, самолёты-амфибии, предоставленные президентами Азербайджана и России, не в первый раз очень помогли Турции в борьбе с разрушительной стихией.

«Мой брат Ильхам Алиев не ограничился телефонным разговором, а послал в нашу страну самолет-амфибию, проявив тем самым сильную поддержку в тушении лесных пожаров. Азербайджан всегда приходил на помощь Турции, как и мы в трудные дни помогаем братской стране. Так будет и впредь», – сказал глава турецкого государства.