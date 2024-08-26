Беспилотники ВСУ атаковали Саратовскую область России (фото и видео)

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Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранним утром 26 августа атаковали Саратовскую область РФ. Обломки повредили многоэтажные дома в Саратове и Энгельсе.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин рассказал об уничтожении дронов российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО).

«Ранним утром средствами ПВО ликвидированы БПЛА. Есть факты попадания обломков в жилые дома в Саратове и Энгельсе», – отметил губернатор.

Беспилотники также дважды атаковали Брянскую область, они были сбиты силами ПВО, рассказал глава региона Александр Богомаз. Три дрона ликвидировали над Орловской областью, заявил губернатор Андрей Клычков. Сведений о пострадавших не поступало. Власти Тульской области сообщили о предотвращении атаки трех БПЛА в регионе, повреждений и пострадавших нет.