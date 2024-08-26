Лукашенко поздравил Мехрибан Алиеву

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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с юбилеем первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву.

«Осуществляемая Вами многогранная государственная и общественно-политическая деятельность неизменно обращена на благо человека, а Ваши профессионализм, организаторский талант, неиссякаемая жизненная энергия и обаяние заслуженно снискали Вам авторитет и признание в Азербайджанской Республике и за ее пределами. Дорожу достигнутым уровнем партнерства между Минском и Баку, отличающегося высокой степенью взаимного доверия, тесными контактами в различных областях и большой стратегической значимостью», – подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава белорусского государства выразил убеждение, что реализация масштабных планов по наращиванию всего комплекса белорусско-азербайджанских отношений в полной мере отвечает интересам братских народов.

«Искренне желаю Вам, уважаемая Мехрибан Арифовна, и Вашим близким доброго здоровья, счастья и дальнейших успехов в делах, а в семье пусть вечно царят радость, любовь и гармония», – говорится в поздравлении.