Срок содержания Павла Дурова под стражей продлен

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Срок содержания Павла Дурова под стражей был продлен еще на 48 часов. Об этом сообщает 26 августа издание AFP.

Теперь Дуров задержан на 96 часов, по истечении которых судья должен будет либо отпустить его на свободу, либо предъявить ему обвинение.

«Французские судебные власти в воскресенье продлили срок содержания под стражей родившегося в России основателя и руководителя Telegram Павла Дурова после его ареста в аэропорту Парижа по подозрению в причастности к преступлениям, связанных с популярным приложением для обмена сообщениями», — пишет AFP со ссылкой на источники.