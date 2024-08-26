«Хезболла» считает, что отомстила за гибель Фуада Шукра; Израиль все отрицает. Хроника |
Эрдоган поблагодарил Ильхама Алиева |
Французский журналист: Баку не поддастся на провокации |
Байрамов обсудил с Арагчи двусторонние отношения и ситуацию в регионе |
Прокуратура Парижа озвучит завтра заявление по делу Дурова |
Зеленский: Украина знает особенности российской ПВО (видео) |
Омбудсмен: С начала II Карабахской войны от мин погибли более 370 человек |
Франция бросила вызов свободе слова и предпринимательства |
В России призвали поддержать Баку в его борьбе с французским неоколониализмом |
Главное Политика

Карасин: Обаяние и ум Алиевой помогают строительству дружеского партнерства с соседями

Карасин: Обаяние и ум Алиевой помогают строительству дружеского партнерства с соседями

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева является образцовым государственным деятелем.

Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Яркий политический профиль Мехрибан Алиевой, супруги президента Азербайджана Ильхама Алиева, первого вице-президента республики и одного из ключевых деятелей своей страны уже давно привлекает к себе внимание международного сообщества», – сказал Григорий Карасин, слова которого приводит «Вестник Кавказа».

«Мы помним, что в 2019 году президент России Владимир Путин наградил ее Орденом Дружбы за заслуги в развитии и укреплении российско-азербайджанских отношений. Добавлю к этому, что позитивную реакцию не может не вызывать и тот факт, что юбиляр удостоен звания почетного профессора Сеченовского Университета, который она и заканчивала в Москве», – отметил сенатор.

«Мехрибан Алиева не только играет огромную политическую роль в наших двусторонних отношениях и международных делах, но и является очаровательной женщиной, обаяние и ум который помогают строительству дружеского партнерства с соседями, разрешению конфликтов в регионе и созданию атмосферы доверия в межгосударственных отношениях в целом», – подчеркнул Григорий Карасин.

«Поздравляя, будем равняться на высокие критерии этого политика и человека», – заключил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам.

Теги:
Из этой рубрики
Карасин: Обаяние и ум Алиевой помогают строительству дружеского партнерства с соседями
Политика

Карасин: Обаяние и ум Алиевой помогают строительству дружеского партнерства с соседями

2024/08/26, 01:05
Эрдоган поблагодарил Ильхама Алиева
Политика

Эрдоган поблагодарил Ильхама Алиева

2024/08/25, 23:00
Французский журналист: Баку не поддастся на провокации
Политика

Французский журналист: Баку не поддастся на провокации

2024/08/25, 22:21
Киев не будет обменивать территории ради заключения мира
Политика

Киев не будет обменивать территории ради заключения мира

2024/08/25, 19:42
Байрамов обсудил с Арагчи двусторонние отношения и ситуацию в регионе
Политика

Байрамов обсудил с Арагчи двусторонние отношения и ситуацию в регионе

2024/08/25, 19:31
Зеленский: Курский прорыв – часть крупной военно-дипломатической операции
Политика

Зеленский: Курский прорыв – часть крупной военно-дипломатической операции

2024/08/25, 17:19
Британский политик призвал Запад наладить отношения с Москвой
Политика

Британский политик призвал Запад наладить отношения с Москвой

2024/08/25, 16:24
СМИ: Украина хочет ударить по центру России и вынудить ее к диалогу
Политика

СМИ: Украина хочет ударить по центру России и вынудить ее к диалогу

2024/08/25, 13:58
ООН настаивает на деэскалации конфликта на ливано-израильской границе
Политика

ООН настаивает на деэскалации конфликта на ливано-израильской границе

2024/08/25, 13:56