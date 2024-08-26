Карасин: Обаяние и ум Алиевой помогают строительству дружеского партнерства с соседями

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Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева является образцовым государственным деятелем.

Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Яркий политический профиль Мехрибан Алиевой, супруги президента Азербайджана Ильхама Алиева, первого вице-президента республики и одного из ключевых деятелей своей страны уже давно привлекает к себе внимание международного сообщества», – сказал Григорий Карасин, слова которого приводит «Вестник Кавказа».

«Мы помним, что в 2019 году президент России Владимир Путин наградил ее Орденом Дружбы за заслуги в развитии и укреплении российско-азербайджанских отношений. Добавлю к этому, что позитивную реакцию не может не вызывать и тот факт, что юбиляр удостоен звания почетного профессора Сеченовского Университета, который она и заканчивала в Москве», – отметил сенатор.

«Мехрибан Алиева не только играет огромную политическую роль в наших двусторонних отношениях и международных делах, но и является очаровательной женщиной, обаяние и ум который помогают строительству дружеского партнерства с соседями, разрешению конфликтов в регионе и созданию атмосферы доверия в межгосударственных отношениях в целом», – подчеркнул Григорий Карасин.

«Поздравляя, будем равняться на высокие критерии этого политика и человека», – заключил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам.