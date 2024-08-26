«Хезболла» считает, что отомстила за гибель Фуада Шукра; Израиль все отрицает. Хроника |
Эрдоган поблагодарил Ильхама Алиева |
Французский журналист: Баку не поддастся на провокации |
Байрамов обсудил с Арагчи двусторонние отношения и ситуацию в регионе |
Прокуратура Парижа озвучит завтра заявление по делу Дурова |
Зеленский: Украина знает особенности российской ПВО (видео) |
Омбудсмен: С начала II Карабахской войны от мин погибли более 370 человек |
Франция бросила вызов свободе слова и предпринимательства |
В России призвали поддержать Баку в его борьбе с французским неоколониализмом |
Главное Мир

Британский премьер на пороге принятия непопулярных решений

Британский премьер на пороге принятия непопулярных решений

Председатель правительства Соединённого Королевства Кир Стармер готовится принять непопулярные решения. Как пишет газета Telegraph, которая приводит цитаты из его предстоящей речи, в своём ближайшем выступлении политический деятель предупредит своих соотечественников о скором ухудшении ситуации в стране.

«Сэр Кир предупредит трудящихся, что он должен принять «непопулярные решения», — указано в материале.

Журналисты подчёркивают, что британский премьер-министр подготавливает почву для увеличения налоговой нагрузки на граждан, а также снижения затрат из казны. Для этого он намерен заявить, что его правительству от предыдущего досталась «не просто экономическая чёрная дыра, а социальная чёрная дыра».

В своей речи Стармер планирует предупредить население об ухудшении ситуации в Великобритании. Глава кабинета министров объявит, что лишь после этого станет лучше. Стоит отметить, что, согласно исследованию компании Ipsos, половина британцев считает, что их страна движется в неверном направлении.

Теги:
Из этой рубрики
Британский премьер на пороге принятия непопулярных решений
Мир

Британский премьер на пороге принятия непопулярных решений

2024/08/26, 01:00
«Хезболла» считает, что отомстила за гибель Фуада Шукра; Израиль все отрицает. Хроника
Мир

«Хезболла» считает, что отомстила за гибель Фуада Шукра; Израиль все отрицает. Хроника

2024/08/26, 00:55
Telegram: Павлу Дурову нечего скрывать
Мир

Telegram: Павлу Дурову нечего скрывать

2024/08/25, 23:26
Адам Кадыров стал кавалером ордена Кадырова
Мир

Адам Кадыров стал кавалером ордена Кадырова

2024/08/25, 22:47
Число жертв в Газе достигло 40405
Мир

Число жертв в Газе достигло 40405

2024/08/25, 21:52
Дурова держат в миграционной тюрьме в аэропорту
Мир

Дурова держат в миграционной тюрьме в аэропорту

2024/08/25, 21:09
Лидер "Хезболлы": Ответ на убийство Шукра осуществлен успешно
Мир

Лидер «Хезболлы»: Ответ на убийство Шукра осуществлен успешно

2024/08/25, 20:02
Источник: Дуров прибыл из Баку и планировал провести вечер в Париже
Мир

Источник: Дуров прибыл из Баку и планировал провести вечер в Париже

2024/08/25, 19:16
Дурова в полете в Париж могла сопровождать девушка-криптокоуч (фото)
Мир

Дурова в полете в Париж могла сопровождать девушка-криптокоуч (фото)

2024/08/25, 19:02