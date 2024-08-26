Британский премьер на пороге принятия непопулярных решений

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Председатель правительства Соединённого Королевства Кир Стармер готовится принять непопулярные решения. Как пишет газета Telegraph, которая приводит цитаты из его предстоящей речи, в своём ближайшем выступлении политический деятель предупредит своих соотечественников о скором ухудшении ситуации в стране.

«Сэр Кир предупредит трудящихся, что он должен принять «непопулярные решения», — указано в материале.

Журналисты подчёркивают, что британский премьер-министр подготавливает почву для увеличения налоговой нагрузки на граждан, а также снижения затрат из казны. Для этого он намерен заявить, что его правительству от предыдущего досталась «не просто экономическая чёрная дыра, а социальная чёрная дыра».

В своей речи Стармер планирует предупредить население об ухудшении ситуации в Великобритании. Глава кабинета министров объявит, что лишь после этого станет лучше. Стоит отметить, что, согласно исследованию компании Ipsos, половина британцев считает, что их страна движется в неверном направлении.