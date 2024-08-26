Максим Шевченко допустил удар ВСУ по Крымскому мосту

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Политолог и журналист Максим Шевченко высказался в своем тг-канале о последствиях украинского удара по парому в порту Кавказ. Minval приводит его слова с незначительными сокращениями.

«Помимо потери цистерн с топливом, приостановлено паромное сообщение, которое скажется на поставках топлива на полуостров Крым, а также функционирование самого порта.

Конечно, это решаемые проблемы и они временные по сути, но в общем и целом укладываются в замысел Запада по поражению энергетической инфраструктуры России (резко подскочившие цены на топливо на юге России – тому подтверждение) и перерезание сообщения с Крымом.

Нельзя забывать, что ВСУ не забыли о своей главной цели в виде уничтожения Крымского моста. Более того, нападение в Курской области, вылазки на Тендровскую косу — все это тесно связано с дальнейшими планами противника на Крымском направлении.

Учитывая прошедший удар, в ближайшие дни вполне возможны пуски беспилотников на полуостров для того, чтобы вынудить ВС РФ расходовать боезапас, а затем, пока есть проблемы со снабжением, ударить чем-то более серьезным, в том числе по мосту», – отметил он.