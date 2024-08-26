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Пригожину прочат место Стеньки Разина в истории России

Пригожину прочат место Стеньки Разина в истории России

Российский политолог Сергей Марков высказал в своем тг-канале мнение о месте покойного основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в истории России. Minval приводит его слова с незначительными сокращениями.

«Создатели ЧВК «Вагнер» Пригожин и Уткин погибли год назад. Сейчас не время ни ругать их, ни хвалить. Но их оценка историей ещё впереди. Возможно, Пригожин займёт в народном сознании место современного Стеньки Разина. А возможно, забудут о нем в мелькании новостей. Все согласны, что мятеж против власти в России не допустим. Мятеж уничтожил Пригожина», – отметил эксперт.

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